エジプトに住む男性が、結婚後1か月で「スッピンの妻に耐えられない。騙された」と離婚訴訟を起こしていたことが明らかになった。男性は結婚前、一度も女性のスッピンを見たことがなかったという。『Gulf News』『Oddity Central』などが伝えた。

Facebookに数々の美しい写真を投稿していた女性。男性はその“写真”の女性に惚れ、数回のデートの後で結婚した。

しかし結婚式の翌朝、男性は妻となった女性のスッピンを初めて見て絶句、なんとかノーメイクの顔に慣れようと努力はしたものの、結婚1か月で「私は妻に騙された」と離婚訴訟を起こした。

ヘリオポリスの家庭裁判所で男性は「スッピンの妻を初めて見た時はショックだった。彼女は私が結婚前にデートした女性とは別人だった」と失望感を露わにし、このように語ったそうだ。

「結婚前の妻はいつも厚化粧をしており、私はまんまと騙された。しかし結婚式の後、私は妻の真の姿を見てしまった。彼女は醜かった。」

「結婚式の翌朝、彼女の髪は乱れ、私が知っている女性とは全く外見が違っていた。それから1か月間、魅力がない妻を受け入れようと努力したが、婚姻の継続は難しいと判断し離婚を決意した。」

オンラインで出会い、ほとんどお互いを知らぬまま結婚したであろう2人。そこに愛はあったのか…。なんとも心が痛むニュースだが、2016年にもドバイで、6か月の婚約期間を経てゴールインしたカップルに悲劇が起きていた。海水浴で厚化粧が落ち、妻のスッピンを始めた見た夫が衝撃を受けて、その場で離婚を突きつけたという。

