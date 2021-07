2021年は「ハリー・ポッター」映画シリーズ第1作『ハリー・ポッターと賢者の石』の映画公開から20周年のアニバーサリーイヤー。

20周年を記念して、「ハリー・ポッター カフェ」が東京と名古屋にて、期間限定でオープンします!

東京・名古屋「ハリー・ポッター カフェ」

場所・開催期間:

東京・表参道:OMOTESANDO BOX cafe&space 2021年7月22日(木・祝)〜9月12日(日)

所在地:東京都渋谷区神宮前5-13-2 パインアンダーフラットB1F

愛知・名古屋:NAGOYA BOX cafe&space B 2021年7月23日(金・祝)〜8月22日(日)

愛知県名古屋市中区栄3-6-1 ラシック地下1階

予約金:715円(税込)※予約特典付き

カフェサイトオープン:2021年7月7日(水)13:00(予約スタート:14:00)

「ハリー・ポッター カフェ」公式サイト:https://boxcafe-hp.jp/

2021年は『ハリー・ポッターと賢者の石』の映画公開から20周年です。

世界中で愛され、現在も人々を魅了し続けている、J.K.ローリング氏により生み出されたファンタジー小説をベースにした「ハリー・ポッター」映画シリーズ。

2001年から2011年までに全8作が映画製作され大ヒットシリーズとなりました。

今回、”ハリー・ポッター映画シリーズ第1作『ハリー・ポッターと賢者の石』の映画公開から20周年を記念したカフェ”をテーマにしたコラボレーションポップアップカフェが期間限定でオープン!

映画『ハリー・ポッター』と映画『ファンタスティック・ビースト』シリーズを含む「魔法ワールド」の世界観をイメージしたユニークなメニューが登場します。

また、4つのシリーズ展開のカフェオリジナルグッズや特典なども用意され、映画『ハリー・ポッターと賢者の石』20周年を盛り上げます☆

特典

事前予約者限定カフェ利用特典として、事前予約(715円(税込):1名)を利用し、メニューを注文された方に「オリジナルマルチケース」(全6種)」をランダムで1枚。

グッズ購入特典として、カフェのグッズを税込み3,500円以上購入された方に1会計につき1枚「オリジナル紙製ショッパー」を。※無くなり次第終了

期間限定特典として、東京(8/30(月)〜9/5(日))、名古屋(8/2(月)〜8/8(日))の間にカフェを利用された方全員に「ルーナのメラメラメガネ風フォトプロップス」がそれぞれプレゼントされます☆



メニュー

期間中、カフェには「魔法ワールド」の世界観をイメージしたユニークなメニューが多数登場。

映画『ハリー・ポッター』シリーズを象徴するフードやドリンク、デザートが用意されます☆

OBENTO BOX グリフィンドール

価格:【単品】1,980円(税込)【ランチボックス】単品+3,080円(税込)

グリフィンドールのランチボックスに入れたサンドイッチとスープのセット。

追加料金を支払うことで、ランチボックスを購入することができます☆

OBENTO BOX スリザリン/ハッフルパフ/レイブンクロー

(左から)OBENTO BOX スリザリン、OBENTO BOX ハッフルパフ、OBENTO BOX レイブンクロー

価格:【単品】1,980円(税込)【ランチボックス】単品+3,080円(税込)

スリザリンやハッフルパフ、レイブンクローをそれぞれイメージしたOBENTO BOX。

それぞれの寮をイメージしたサンドイッチとスープがセットで提供されます☆

薬草学サラダ

価格:単品 1,100円(税込)

薬草を育てているガーデンをイメージしたサラダメニュー。

お好みでサイドに添えてあるスパイスとドレッシングをかけて味わうことができます☆

シェパーズパイ

価格:単品 1,320円(税込)

ホグワーツの焼印が入たイギリス風パイ。

パイの小気味よい食感がアクセントになっています☆

スナックプレート 〜フクロウポスト〜

価格:単品 2,860円(税込)

デザートとサンドイッチがセットになったメニュー。

お友だちや家族とシェアして味わうのにおすすめです☆

HAPPEE BIRTHDAE ケーキ

価格:単品 1,100円(税込)

作中のケーキをイメージしたデザートメニュー。

ゲスト自身がデコレーションできるのも楽しみの一つです☆

金のスニッチパフェ

価格:単品 1,650円(税込)

クィディッチの試合中に捕まえられるスニッチに見立てた金色調のパフェ。

フルーツをたっぷり使用したグラスデザートです☆

スムージー/ホグワーツ特急カフェラテ

スムージー グリフィンドール/スリザリン/ハッフルパフ/レイブンクロー(写真左)

価格:単品 各990円(税込)

ドリンクメニューとして、寮カラーをイメージした4種のスムージーが登場。

グリフィンドール、スリザリン、ハッフルパフ、レイブンクローから選べます☆

ホグワーツ特急カフェラテ(写真右)

価格:単品 1,100円(税込)

ホグワーツ特急をイメージしたカフェラテ。

カップにのせた綿菓子をとかしていただくドリンクメニューです☆

ホットティー/ホットコーヒー

価格:【単品】各660円(税込)【ティーカップ】単品 +1,980円(税込)

デザートメニューとも相性ピッタリなホットドリンクも用意。

紅茶とコーヒーどちらかをお好みで選べます☆

スーベニア「ランチボックス」「ティーカップ」

上記で紹介した「OBENTO BOX」と「ホットティー/ホットコーヒー」は、追加料金を支払うことでスーベニアとして購入することができます。

「ランチボックス」は各寮をイメージした4種類からチョイス可能です☆

カフェオリジナルグッズ

※後日、一部商品の通信販売も検討されています

※後日、一部商品の通信販売も検討されています

『ハリー・ポッターと賢者の石』 20周年シリーズ

商品名・価格:(左から)

●アクリルマグネットA(ランダム5種)715円(税込)

●クリアファイルA 385円(税込)

●ケース付きレターセット 935円(税込)

『ハリー・ポッターと賢者の石』の映画公開20周年を記念したグッズ。

「アクリルマグネットA」「クリアファイルA」「ケース付きレターセット」の3種が発売されます☆

ハニーデュークスシリーズ

商品名・価格:(左から)

●ステッカーA(ランダム6種)440円(税込)

●アクリルチャーム(ランダム6種)715円(税込)

商品名・価格:(左から)

●エコバック 2,090円(税込)

●サテンポーチ 1,815円(税込)

●バンダナハンカチ 1,650円(税込)

若い魔法使いが欲しがるお菓子をすべて取り揃えているお店「ハニーデュークス」をイメージしたグッズが多数ラインナップ。

ポップでカラフルなカラーでまとめられたステーショナリーな日用雑貨などが登場です☆

モチーフシリーズ

商品名・価格:(左から)

●ミラー 1,650円(税込)

●マスキングテープA 550円(税込)

●オーバーサイズTシャツ 3,630円(税込)

物語のを象徴するモチーフを取り入れたモチーフシリーズ。

ガーリーなミラーやマスキングテープのほか、寮章がプリントされたTシャツが展開されます☆

『ファンタスティック・ビースト』メニュー&カフェオリジナルグッズ

映画『ファンタスティック・ビースト』の世界観が堪能できるメニューやオリジナルグッズが登場!

作中に登場する魔法動物やキーアイテムをイメージした、ファン必見のラインナップになっています☆

ニフラー オレンジタルト

価格:単品 1,540円(税込1,540円)

魔法動物「ニフラー」をイメージしたスイーツ。

宝石のようにキラキラしたオレンジタルトです☆

魔法のトランクケーキ

価格:単品 1,870円(税込)

キーアイテムであるトランクを模したチョコレートケーキ。

ハンマーで崩していただくデザートメニューです☆

『ファンタスティック・ビースト』シリーズグッズ

商品名・価格:(左から)

●ステッカーB(ランダム6種)440円(税込)

●アクリルマグネットB(ランダム5種)715円(税込)

●クリアファイルB 385円(税込)

●マスキングテープB 550円(税込)

『ファンタスティック・ビースト』シリーズを象徴するキャラクターやアイテムがデザインされたグッズ。

「ステッカー」や「アクリルマグネット」「クリアファイル」「マスキングテープ」が販売されます☆

映画『ハリー・ポッターと賢者の石』公開20周年を記念して実施されるスペシャル企画。

東京・神奈川にて2021年7月22日より順次期間限定でオープンする「ハリー・ポッター カフェ」の紹介でした☆

