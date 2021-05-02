ÎäÂ¢¸Ë¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤À¤±¤Ç¥á¥¤¥ó¤òºî¤í¤¦¡ª¤È¤ê¤à¤ÍÆù¤ÈÌîºÚ¤Î¾ø¤·¤â¤Î5Áª
ÎäÅà¸Ë¤Ë¥«¥Á¥«¥Á¤Î¤È¤ê¤à¤ÍÆù¥¹¥È¥Ã¥¯¡¢ÌîºÚ¼¼¤Ë¤Ï»È¤¤¤«¤±¤ÎÌîºÚ¡Ä¡£¤Ç¤â·ë¶É²¿¤òºî¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤«¡¢¤¤¤Ä¤âÎäÂ¢¸Ë¤ÎÁ°¤ÇÇº¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤ËÌòÎ©¤Ä¡¢¤È¤ê¤à¤ÍÆù¤ÈÌîºÚ¤Î¾ø¤·¤â¤Î5Áª¤ò¤´¾Ò²ð¡ª³Æ¿©ºà¤ò¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤Âç¤¤µ¤Ë¥«¥Ã¥È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤¢¤È¤Ï¤Þ¤È¤á¤Æ¾ø¤¹¤À¤±¡ª¹â¥¿¥ó¥Ñ¥¯Äã¥«¥í¥ê¡¼¤Ê¤È¤ê¤à¤ÍÆù¤ÈÌîºÚ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¡¢¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ê¤¬¤éÂçËþÂ¤Î°ìÉÊ¤¬´°À®¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡ÛÌîºÚ¤Î´Å¤ß¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡Ö¤È¤ê¤à¤Í¤Î¥Þ¥ê¥Í¾ø¤·¾Æ¤¡×
¢£¤È¤êÆù¤È¤«¤Ö¤Î±ö¥ª¥¤¥ë¾ø¤·
¡ÚºàÎÁ¡¦2¿ÍÊ¬¡Û
¤È¤ê¤à¤ÍÆù 1Ëç¡ÊÌó250g¡Ë¡¢¤«¤Ö 3¸Ä¡¢ÀÖ¥Ñ¥×¥ê¥« 1¸Ä¡¢¥í¡¼¥ê¥¨ 1Ëç¡¢±ö¡¢¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý
¡Úºî¤êÊý¡Û
1. ¤«¤Ö¤Ï·Ô¤ò2cm»Ä¤·¤ÆÍÕ¤òÀÚ¤êÍî¤È¤·¡¢»Í¤Ä³ä¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¥Ñ¥×¥ê¥«¤Ï½Ä4ÅùÊ¬¤ËÀÚ¤ê¡¢°ì¸ýÂç¤ÎÍðÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¤È¤êÆù¤Ï°ì¸ýÂç¤Î¤½¤®ÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
2. ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¤«¤Ö¡¢¥Ñ¥×¥ê¥«¡¢¤È¤êÆù¤ò½ç¤ËÆþ¤ì¤Æ¿å1/2¥«¥Ã¥×¤òÃí¤°¡£¥í¡¼¥ê¥¨¤ò¤Î¤»¤Æ±ö¾®¤µ¤¸1/2¤ò¤Õ¤ê¡¢¥ª¥ê¡¼¥ÖÌýÂç¤µ¤¸3¤ò²ó¤·¤«¤±¤ë¡£
3. ¤Õ¤¿¤ò¤·¤Æ¶¯²Ð¤Ë¤«¤±¡¢¼ÑÎ©¤Ã¤¿¤éÃæ²Ð¤Ë¤·¡¢Ìó5Ê¬¾ø¤·¼Ñ¤Ë¤¹¤ë¡£
¡Ê1¿ÍÊ¬392Kcal¡¢±öÊ¬1.3g¡Ë
ºàÎÁ¤òÀÚ¤Ã¤Æ½àÈ÷¤·¤¿¤é¡¢5Ê¬¤Û¤É¾ø¤·¼Ñ¤Ë¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¤Ç¤¾å¤¬¤ê¡£¥Ñ¥×¥ê¥«¤ÎÀÖ¤¬Á¯¤ä¤«¤Ç¡¢ÌÜ¤Ë¤âÈþ¤·¤¤1ÉÊ¤Ç¤¹¡£¾ø¤·¤¿½Á¤âÀäÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ñ¥ó¤Ê¤É¤ò¤Ò¤¿¤·¤Æ¾¤¤·¾å¤¬¤ì¡£
¢£¤È¤ê¤à¤Í¤Î¥Þ¥ê¥Í¾ø¤·¾Æ¤
¤È¤ê¤à¤ÍÆù¤Î²¼Ì£¤Ï¡¢»ÔÈÎ¤Î¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤ÇOK¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¤äÃæ²Ú¤Ê¤É¡¢¤ª¹¥¤ß¤Î¤â¤Î¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¢£¤È¤ê¤È¥È¥Þ¥È¤Î¥Ô¥ê¿É¾ø¤·
¤¿¤Ã¤×¤ê²Ã¤¨¤¿¤·¤ç¤¦¤¬¤Î¤»¤óÀÚ¤ê¤¬Ì£¤Î·è¤á¼ê¡£¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤¬¤è¤¤¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤È¤êÆù¤È¥¥ã¥Ù¥Ä¤Î¥ì¥ó¥¸¾ø¤·
²Ð¤ò°ìÀÚ»È¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤Æ¤â°Â¿´¤·¤Æºî¤ì¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¶ñºà¤Î²ÃÇ®¤ÏÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤ªÇ¤¤»¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£¤È¤ê¤È¥¥à¥Á¤Î¥ì¥ó¥¸¾ø¤·
¥Á¡¼¥º¤È¥¥à¥Á¤ÎÁêÀ¤¬È´·²¤Ç¡¢È¤¤¬¤É¤ó¤É¤ó¿Ê¤ß¤½¤¦¡£¥Ô¥ê¥Ã¤È¿É¤¤Ì£¤Ä¤±¤¬¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¿©ºà¤ò½Å¤Í¤Æ¾ø¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¤È¤ê¤à¤ÍÆù¤ÈÌîºÚ¤Î»Ý¤ß¤¬¶Å½Ì¤·¤¿¾ø¤·½Á¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬¤Þ¤¿ÀäÉÊ¡ª¥Ð¥²¥Ã¥È¤ò¤Ò¤¿¤·¤Æ¿©¤Ù¤¿¤ê¡¢¥¹¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤â´°¿©¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤ª¤¤¤·¤µ¤Ç¤¹¡£
Ê¸¡á²ÏÌî¤¢¤¹¤ß