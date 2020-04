【4月】星座占い×星座別オススメ海外ドラマ（1位から6位）

本来ならば花便りが各地から届くころですが、今年は新型コロナウイルスが世界中で猛威をふるっており、各地で自粛が相次いでいます。今月も外出規制のため自宅で過ごす時間が多くなりそうですが、何とか乗り切っていきましょう。さて、今月もあなたの1ヶ月の運勢をお知らせします。先ほどの12位から7位に続き、トップの6星座をご紹介。ラッキーアイテムのほか、数多ある海外ドラマの中から星座別に今オススメの作品もご紹介。合わせてチェックしてみてください。※配信・放送情報は2020年4月時点の情報です

【6位】蠍座(10/24〜11/22)

責任感が強まります。オンオフともに、自分がやると言ったことを確実にやり遂げていくあなたの姿に、周囲の人から深い信頼が寄せられるようになるでしょう。頼られることが増えますが、ここは頑張って引き受けて。人望があがるだけでなく、あなたが成長していくチャンスにもなります。健康意識も出てきます。運動不足や食生活など気になることがある人は、専門書に目を通してから改善の計画を立ててみましょう。金運は上昇。もらいものに縁がある時期。ラッキーアイテムは革製品。

オススメドラマ:たとえ敵をつくってでも、守りたい命がある...U-NEXTで配信中)

【5位】蟹座(6/22〜7/22)

社会意識が高まります。ボランティアや社会問題に関心が出てくる暗示。なにかやってみたい活動がある人は、これを機にチャレンジしてみましょう。今までとは違う人脈が得られ、活躍の場が広がっていきます。友人とサークルをたちあげるなど新しい企画を始めてみるのもよいでしょう。あなたから声をかけてみて。恋愛運は上々。趣味の活動を通して恋に繋がる出会いがありそう。パートナーがいる人は、愛のメッセージを送るのを忘れずに。ラッキーアイテムはネックレス。

オススメドラマ:希望は生まれる そこに愛ある限り...『レ・ミゼラブル』で(NHK総合で放送中)

【4位】牡羊座(3/21〜4/19)

新しい出会いがあったり、夢中になれる趣味を見つけたりと、プライベートで楽しい出来事が多々起こりそう。この時期は仕事を片づけたら気持ちをオフに切り替えて、プライベートの活動を増やしましょう。金銭感覚がよい意味で変わっていく気配もあります。こうしたらもっと節約できるかも、この商品は「買い」かもしれない、そんな直観が浮かんだら、まずは試してみましょう。自分の考えをSNSに発信していくのも〇。理解者に巡り合えそう。ラッキーアイテムは帽子。

オススメドラマ:でも上手い話にはウラがあることを忘れないで!『エンジェルズ・シークレット』(Huluで配信中)

【3位】水瓶座(1/20〜2/18)

恋愛運が急上昇。恋を探していた人は運命の人との出会いの予感。この恋は徐々に盛り上がっていく展開に。出会った当初は気の合う異性の友人、という印象かもしれません。恋でなくても、この時期に出会った人は後に大切な人脈になっていく可能性が高そう。誰を相手にしてもオープンハートで丁寧に接するようにしましょう。住環境を改善するのは開運アクションになります。また引越しを考えている人は、本格的に計画をたててみましょう。ラッキーアイテムはキーホルダー。

オススメドラマ:運命の人は禁じられた相手だった...U-NEXTで配信中)

【2位】双子座(5/21〜6/21)

友情運が好調。人気運も上がっていく運勢なので、人との交流を増やすのは吉。忙しい人はSNSのサークルに参加するなどネットを通して人脈を増やしましょう。年下の人から刺激や知恵をもらえる運勢も入ります。ネットで年下の著名人の記事に目を通すのもよいですし、セミナーに参加するのも勉強になります。年の差を超えた友人を作るのも吉。またこの時期は不言実行が成功運を招きます。目標のある人は秘密裏に動くのがよいでしょう。ラッキーアイテムはスマートフォン。

オススメドラマ:9歳の少女の行動力に脱帽『レポーター・ガール』(Apple TV+で本日4月3日より配信開始)

【1位】射手座(11/23〜12/21)

チャレンジ運に恵まれる時期です。企画力も出てくるので、プライベートでなにか大きなプロジェクトを考えてみて。やりたいと思っていた勉強を始めるのもよいでしょう。先端技術にツキがあるのでテクノロジーに関する知識を深めるのもよさそうです。仕事運は安定します。意見が通りやすいときなので積極的に発言するようにしましょう。友情、恋愛含めて対人運も好調です。何事も順調に進み、充実した日々を送ることができるでしょう。ラッキーアイテムはリュックサック。

オススメドラマ:リュックサックにテクノロジーといえば...U-NEXTで配信中)

(監修:ステラ薫子)

(海外ドラマNAVI)

Photo:『レジデント 型破りな天才研修医』シーズン2 (C)2019 Twentieth Century Fox Home Entertainment LLC. All Rights Reserved./『レ・ミゼラブル』 (C) BBC Lookout Point/『ディスカバリー・オブ・ウィッチズ 〜第1章 魔女の目覚め〜』© Bad Wolf Limited (2018). All Rights Reserved./『レポーター・ガール』© 2020 Apple Inc. All rights reserved./『MR. ROBOT/ミスター・ロボット』 (c) 2015 Universal Network Television LLC. ALL RIGHTS RESERVED./『エンジェルズ・シークレット』Huluで独占配信中(c)Globo/Paulo Vainer