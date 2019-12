来年1月22日にジャニーズ史上初の2組同時CDデビューを果たす「 SixTONES 」「Snow Man」率いる ジャニーズJr .が、大みそかの「第70回NHK紅白歌合戦」(後7・15〜11・45)でスペシャルパフォーマンスを披露することが24日、同局から発表された。今年7月に亡くなった稀代の演出家・ ジャニー喜多川 さんを追悼する企画。来年の東京五輪・パラリンピックを非常に楽しみにしていたというジャニーさんの思いが詰まったミュージカルの中で歌われる「LET'S GO TO EARTH」「Let's Go to Tokyo」を、SixTONESとSnow Man率いるジャニーズJr.がパフォーマンス。ジャニーさんの思いを受け継いだ夢と希望にあふれるシーンを「ジャニーさんへ届け!」と紅白の舞台で繰り広げる。▼SixTONES・ジェシー ジャニーさんが伝えてきたこと、叶えてきたこと、今後も受け継ぎ、ジャニーズの新時代をつくれるように、思いを伝えていきたいです。素晴らしい日本のエンターテインメントを届けます。▼Snow Man・岩本照 ジャニーさんの作り上げてきた、そして、これからも受け継がれていく日本のエンターテイメントの真髄を胸に、ステージに立たせていただきたいと思います。