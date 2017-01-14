受動喫煙対策の強化案が波紋

「受動喫煙」への対策を盛り込んだ健康増進法改正案の概要が発表された。飲食店やホテルなどの施設内を原則禁煙にするとの内容に、外食産業やホテルの業界団体が反発し、波紋を広げた。

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