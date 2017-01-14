「受動喫煙」への対策を盛り込んだ健康増進法改正案の概要が発表された。飲食店やホテルなどの施設内を原則禁煙にするとの内容に、外食産業やホテルの業界団体が反発し、波紋を広げた。
国の法案よりも厳しい規制が盛り込まれ、飲食業界からは反発の声が上がった
読売新聞オンライン
喫煙ルームを設置するも「テーブルで吸えないなら帰る」という客もいるそう
NEWSポストセブン
キャスター時代にタバコ業界紙で愛煙家とタバコの魅力を語り合っていた
デイリー新潮
登壇した僧侶は受動喫煙だけでなく、タバコの製造過程も有害であると訴えた
弁護士ドットコム
主催者の藤倉善郎氏は、一般の人々の間で喫煙者差別が蔓延していると指摘
キャリコネニュース
一方で、法律施行後、一定の期間が過ぎた後は原案通り禁煙にするとしている
日テレNEWS NNN
全面禁煙に反対する人は全体の6.1％で、最多は50代の男性で11.6％
「たばこ対策、特に受動喫煙対策は時代遅れです」と生活習慣病予防部長
建物内の禁煙規制は看護できないと厚生労働省のたばこ規制案を強く非難
受動喫煙による影響の十分な知見が得られていないためだという
森永卓郎氏は「一言で言えばファシズムそのもの」と一刀両断
ABEMA TIMES
日本禁煙学会は、現在主流の分煙では効果が薄いと指摘し、全面禁煙を支持
駅周辺を外れれば路上喫煙も認められ、喫煙者の権利も尊重されている
家族連れや外国人客の利用に配慮し、小規模店舗の例外を認めない方針
喫煙室の設置には高額の費用がかかり、小規模店にとっては死活問題となる
プレジデントオンライン
飲食店や駅構内などは屋内原則禁煙としているが、喫煙室の設置を認めた
飲食店の禁煙案に「知恵のある人のいうことではありません」と指摘