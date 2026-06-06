女子バスケットボール・アランマーレ秋田の選手たちが海岸の清掃活動を行いました。6日は、選手やサポーターなどおよそ200人が、潟上市の出戸浜海水浴場で清掃活動を行いました。5年前から参加しているアランマーレ秋田の選手に加え、６日は今シーズンから秋田を拠点にする女子バレーボールアランマーレ秋田庄内の選手たちも加わりました。参加した子どもたち「（選手とか