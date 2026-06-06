女子バスケットボール・アランマーレ秋田の選手たちが海岸の清掃活動を行いました。



6日は、選手やサポーターなどおよそ200人が、潟上市の出戸浜海水浴場で清掃活動を行いました。



5年前から参加しているアランマーレ秋田の選手に加え、６日は今シーズンから秋田を拠点にする女子バレーボールアランマーレ秋田庄内の選手たちも加わりました。





参加した子どもたち「（選手とかと喋った？）はい。（どうだった？）優しかった。楽しかった。身長でかかかった」「ポイ捨てしないようにしたいなと思いました」ファンとの交流は選手たちにとってもシーズンへの励みになりました。アランマーレ秋田庄内 澤田遥選手「私自身秋田に来るのが初めてだったんですけど、とても楽しくアランマーレ秋田のみなさんとも交流できてすごい楽しかったです」アランマーレ秋田 佐藤千裕選手「ファンの方々もたくさんきてくださって。今年は私キャプテンになったので、キャプテン頑張ってね、という声もたくさんいただいて。より一層頑張らないとなと思いました」アランマーレ秋田 小嶋裕二三HC「バスケットのプレイだけでなくてですね、こういったことでもみなさんと、いろんな関わりを持っていきたいなという風に思っています」次回は今年の夏、秋田市の新屋海浜公園で実施することにしています。