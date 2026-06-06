韓国で代行運転手を車の外へ突き飛ばした後、車を運転して殺害した容疑に問われている30代の男に懲役13年の判決が言い渡された。【注目】飲酒運転で日本人親子死傷させた韓国人男、懲役5年に不服として控訴亡くなった遺族側はまともな謝罪すら受けていないとして、検察に控訴を求める意見書を提出すると明らかにした。6月5日、法曹界によると、大田（テジョン）地裁・第12刑事部（キム・ビョンマン部長判事）は殺人などの罪に問わ