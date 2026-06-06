ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けするライフスタイルコラム。番組のコーナーやメールテーマに寄せられるメッセージや、日々のやり取りのなかで持ち上がる話題――その中から今、私たちの暮らしのなかで大切にしたいことや、毎日の「心地よさ」のヒントを探っていきます。今回は、これからの季節に店頭に多く並ぶ「夏野菜」を無駄なく使い切るための保存方法と具体的な工夫を紹介します。※写真はイメージ