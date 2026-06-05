専用直行バスで農家を支援、新鮮野菜を市街地へ 中国江西省南昌県
【新華社南昌6月5日】中国江西省南昌県向塘鎮の浹渓村にあるバス停では午前5時になると、農家の人たち数十人が籠を肩に担ぎ、市街地に向かう「菜農専線」（野菜農家専用直行バス）の始発を待っている。
そのうちの一人、江長花（こう・ちょうか）さんは、野菜の鮮度を保つため、毎日午前3時に畑に出て収穫と運搬の準備を行う。朝露を帯びた新鮮な野菜が、一家を支える大切な収入源となっている。
江さんは「以前は野菜を売るのが大変で、村から市街地までは遠く、野菜を運ぶのに疲れるし時間もかかっていた。近くでは高い値段で売れないし」と話し、この問題が多くの農家にとって悩みの種だったと振り返った。
農家の販売難を解消し、農産物を村から市街地へ届けるための「ラストワンマイル（最後の区間）」を切り開くため、地元政府はバス会社と連携し、専用直行バスの運行を開始した。毎日午前5時50分、バスは時間通りに発車する。野菜農家には年齢の高い人が多く、野菜かごの運搬が負担となるため、車内やバス停に作業スタッフと安全係を配置。かごの積み込みを手伝い、安全で秩序ある運行を確保している。
江さんは「専用バスの運行開始で、野菜を収穫してすぐに市街地へ行けるようになった。野菜が新鮮なので、多くの人が買ってくれるよ」と笑顔で語った。（記者/朱雨諾）