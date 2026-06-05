江西省南昌県浹渓村でバス停に到着した野菜農家専用直行バス。（５月９日撮影、南昌＝新華社記者／万象）

【新華社南昌6月5日】中国江西省南昌県向塘鎮の浹渓村にあるバス停では午前5時になると、農家の人たち数十人が籠を肩に担ぎ、市街地に向かう「菜農専線」（野菜農家専用直行バス）の始発を待っている。

そのうちの一人、江長花（こう・ちょうか）さんは、野菜の鮮度を保つため、毎日午前3時に畑に出て収穫と運搬の準備を行う。朝露を帯びた新鮮な野菜が、一家を支える大切な収入源となっている。

南昌市の江農農貿市場（農産品市場）で、自身が栽培した野菜を販売する江長花さん（左）。（５月９日撮影、南昌＝新華社記者／万象）

江さんは「以前は野菜を売るのが大変で、村から市街地までは遠く、野菜を運ぶのに疲れるし時間もかかっていた。近くでは高い値段で売れないし」と話し、この問題が多くの農家にとって悩みの種だったと振り返った。

農家の販売難を解消し、農産物を村から市街地へ届けるための「ラストワンマイル（最後の区間）」を切り開くため、地元政府はバス会社と連携し、専用直行バスの運行を開始した。毎日午前5時50分、バスは時間通りに発車する。野菜農家には年齢の高い人が多く、野菜かごの運搬が負担となるため、車内やバス停に作業スタッフと安全係を配置。かごの積み込みを手伝い、安全で秩序ある運行を確保している。

江さんは「専用バスの運行開始で、野菜を収穫してすぐに市街地へ行けるようになった。野菜が新鮮なので、多くの人が買ってくれるよ」と笑顔で語った。（記者/朱雨諾）

江西省南昌県浹渓村の市街地に向かう道路を走る野菜農家専用直行バス。（５月９日、ドローンから、南昌＝新華社記者／万象）

野菜の入った籠を担ぎ、バス停へ向かう江長花さん。（５月９日撮影、南昌＝新華社記者／万象）