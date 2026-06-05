5月、酒どころ東広島市を舞台に世界最大規模の日本酒の審査会が開かれました。このチャンスに広島の酒を世界へ広げようと奔走した、広島県の職員を取材しました。東広島市の酒蔵で開かれた歓迎レセプション。世界的な醸造家や酒のバイヤー、カジノホテルの担当者など20か国以上から訪れた人々を広島の酒でもてなします。彼らが世界最大規模の日本酒審査を務めます。■IWC イベント・リミテッドクリス・アシュトン氏