5月、酒どころ東広島市を舞台に世界最大規模の日本酒の審査会が開かれました。このチャンスに広島の酒を世界へ広げようと奔走した、広島県の職員を取材しました。



東広島市の酒蔵で開かれた歓迎レセプション。

世界的な醸造家や酒のバイヤー、カジノホテルの担当者など20か国以上から訪れた人々を広島の酒でもてなします。彼らが世界最大規模の日本酒審査を務めます。



■IWC イベント・リミテッド クリス・アシュトン氏

「吟醸酒誕生の地にお酒を学びに来ました。広島のおもてなしに感謝します。」





県内の酒蔵も、このビッグイベントを絶好の機会と捉えます。■今田酒造本店 今田 美穂 社長・杜氏「世界中からキーマンというか、エデュケーターやインフルエンサーが来てくださっている。こんなチャンスないから。」■賀茂泉酒造 前垣 壽宏 社長「広島に、これだけ世界中の日本酒、酒の専門家が集まってくれる機会は、なかなかないと思う。（全酒蔵に）しっかり活用して、活用し倒してもらいたい。」広島県の職員、高階芙美華さんです。県内企業の海外進出を後押しする部署で、このイベントを裏方として支えます。■広島県 県内投資促進課 高階 芙美華 さん「世界的な審査会が広島で開催されることで、国内の人の目に触れたり、ゆくゆくは海外の人に広島が酒どころという認識を、このイベントが開催されることで広がれば、より広島のお酒に注目が集まると思うので、そこにはすごく期待したい。」世界最大規模の日本酒審査会インターナショナル・ワイン・チャレンジの「SAKE部門」。70人の審査員が、ディスカッション形式で酒を評価をしていきます。今回は過去最多となる1700点以上がエントリー。世界ナンバーワンの日本酒が選ばれます。例年ロンドンで行われてますが、今回は広島が開催地として選ばれました。審査部門の最高責任者も、「世界では日本酒を語る人がどんどん増えている」と言います。■IWC SAKE部門 コ・チェアマン 大橋 健一 さん「参加している海外の審査員たちは、私よりも日本酒を知っている人たちがいる。そういう状況が世界に生まれていることを日本人が知ると、もっともっと我々が自分の国に自信を持てるようになると思う。」輸出を後押しする広島県にとっても、絶好の機会です。1年近く前から準備を進めた高階さんも開催を喜びます。■広島県 県内投資促進課 高階 芙美華 さん「皆さん、本当に各国でご活躍されている審査員なので、広島に来てもらってうれしいです。率直にうれしいです」合間を縫って審査員対象の視察ツアーを開催しました。東広島市にある国内唯一のお酒の研究機関に、海外の皆さんも興味津々です。また、吟醸酒の誕生に貢献した精米機器メーカーも見学しました。■香港から参加ののバイヤー「とても素晴らしい。日本以外で見たことがない。」結果発表の日。審査は純米酒や吟醸酒など11部門に分かれ、それぞれ1銘柄のみ最高位を示すトロフィーが選ばれます。広島からも過去最多の32社が出品しました。■広島県 県内投資促進課 高階 芙美華 さん「広島のお酒が受賞していることを、ものすごく願っています。」1700点以上を海外の審査員らが評価した結果が、いよいよ発表されます。純米酒や吟醸酒など11ある部門のトップが、順に発表されていきます。残すはあと1部門…。■司会者「フルーツインフューズド部門のトロフィー受賞者は、三谷春 梅酒 潤林酒造株式会社です。」呉市倉橋町の林酒造の梅酒が、果実などを使ったお酒の部門で見事トップを獲得。酒米、酵母、精米技術に至るまでオール広島で醸した酒です。■林酒造 林 英紀 社長「お酒のオリンピックのような大会で、広島県代表として金メダルを取れたことを非常にうれしく思う。皆さま、ありがとううございました。」11部門の中から世界一の日本酒が9月、ロンドンで発表されます。■広島県 県内投資促進課 高階 芙美華 さん「めっちゃ、うれしかったです。皆さんが自信を持って選んだお酒の中のひとつのカテゴリーのナンバーワンを、広島の酒蔵が受賞したというのは、広島県民としては非常に光栄だと思っています。」東広島市の会場に高階さんの姿です。今回、一般の人にも日本酒の魅力に触れてもらおうと、出品された酒を提供するイベントが開催されました。酒造組合や各自治体の協力によるもので、今後もこうした機会が設けられます。■来場者「おいしいです」「IWCに出るような、いいお酒が飲めるはありがたい」■広島県 県内投資促進課 高階 芙美華 さん「世界的なビッグイベントが広島のこの場所で開催されて、それをきっかけに、どんどん広島のお酒のことを知ってもらえたらいいなって思います。日本酒好きのイチ県民として、広島の酒を広げていきます。」【2026年6月5日 放送】