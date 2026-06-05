夏のインターハイ出場をかけた全県高校総体です。秋田市では剣道の団体戦が行われ、男子は3月に全国大会で優勝した秋田商業が実力を発揮しました。男子決勝は、今年3月の全国大会・魁星旗で優勝した秋田商業と、4年ぶりの頂点を狙う秋田南が対戦しました。先鋒から大将までの5人がそれぞれ戦い、勝った人数の多い方が優勝です。先鋒戦は引き分けとなり、続く次鋒戦。秋田商業は2年生の兎沢。実況：藤田裕太郎アナウンサ}