高齢者が独りで暮らす住居を、どこまで地上波などのテレビで公開してよいのだろうか。【画像】真昼間に貴金属店の女性店主を殺害…韓国で公開された強盗殺人犯の身元情報テレビ朝日系列の人気番組『ポツンと一軒家』は衛星写真を足がかりに人里から離れた場所にある一軒家を訪問し、そこで暮らす人々の人生模様や日々の営みを描いた番組だ。深い山奥にある一軒家や、大自然に囲まれた暮らし、そこに生きる住民の歩み。この番組の魅