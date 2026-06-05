4日夜、由利本荘市薬師堂の線路上でクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。由利本荘警察署の調べによりますと4日午後11時ごろ、由利本荘市薬師堂字堂ノ下のJR羽越線矢島街道踏切付近の線路上にクマ1頭がいるのを、貨物列車を運転していた運転士が目撃しました。クマの体長は約1メートルです。最も近い建物までは約20メートルで、付近には住宅地があり、鳥海山ろく線や国道108号が通っています。警察が