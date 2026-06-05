この記事をまとめると ■ペットを運ぶ目的としたペットタクシーが増えている ■飼い主が乗れる場合もあるがその際に料金を請求すると白タク行為になる ■ペットを運ぶ運賃以外の請求をするにはドライバーの二種免許所有と車両の届出が必要だ 二種免許がないとNGな場合あり！ 近年増えているのが、ペットを安全に目的地まで送り届けるペットタクシーです。このペットタクシーは、二種免許が不要という話がありますが本当なのでし