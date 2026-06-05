この記事をまとめると ■ペットを運ぶ目的としたペットタクシーが増えている ■飼い主が乗れる場合もあるがその際に料金を請求すると白タク行為になる ■ペットを運ぶ運賃以外の請求をするにはドライバーの二種免許所有と車両の届出が必要だ

二種免許がないとNGな場合あり！

近年増えているのが、ペットを安全に目的地まで送り届けるペットタクシーです。このペットタクシーは、二種免許が不要という話がありますが本当なのでしょうか。この記事では、ペットタクシーを運転するときに二種免許が必要なのか、飼い主（同乗者）も乗れるのか解説します。ペットタクシーの利用を考えている、ペットタクシーをやってみたい、という人はぜひ参考にしてみてください。

大切なペットを安全に送り届けてくれる“ペットタクシー”とは？

ペットタクシーとは、家族と同じように大切な存在であるワンちゃんやネコちゃんなどのペットを目的地まで安全に送り届けるタクシーです。

人を安全に目的地まで乗せることを主としている一般的なタクシーをはじめ、電車やバスなどの公共交通機関で断られてしまうことがあるペットを安全に運搬するためのサービスとして注目されています。

そしてこのペットタクシーは、タクシーと謳っていることから、一般的なタクシーと同じように二種免許が必要だと思っている人も多いでしょう。しかし、ペットを目的地まで安全に送り届けるためのタクシーであれば二種免許は不要です。

なぜなら、ペットは法律上“モノ”として扱われるためです（あくまでも法律における定義の話です）。そのため、ペットタクシー事業を始めるときは、人を運ぶタクシーの運転に必要な二種免許を取得しなくてもよいということになります。

ペットタクシーに飼い主は乗ることができる？ この場合は二種免許は必要？

ペットタクシーは、あくまでもペットを目的地に送り届けるための車両です。そのため、基本的に飼い主は同乗できません。ただし、ペットの監視が必要など、やむを得ない事情がある場合は飼い主も同乗できるケースがあります。

なお、何らかの理由によってペットとともに飼い主もペットタクシーに同乗した場合、ペットを送り届けるための運賃以外の料金を請求できません。

ペットタクシー業者のなかには、運賃とは別に同乗者料金などを請求している場合も一部あるようですが、二種免許を持っていないドライバーがこれを行うのは、明らかに法令違反です（いわゆる白タクと同じ）。人を乗せて運賃を請求する場合は、もちろん二種免許が必要になるだけでなく、人を送り届けるためのタクシーと同じ届出をした車両でなければなりません。

そのため、ペットタクシーとして届出をしている車両に飼い主が同乗したときに、同乗者の料金を請求された場合は、法令違反している可能性が高いといえるでしょう。

動物にストレスを与えることなく目的地まで移動するときに便利

ワンちゃんやネコちゃんをはじめとするペットは、大切な家族の一員であるため、引っ越しなどのときに大きなストレスを与えたくないと考える飼い主は多いのではないでしょうか。

そのようなときに便利なのが、ペットを安全に目的地まで送り届けてくれるペットタクシーです。ペットタクシーは、人を目的地まで送り届ける一般的なタクシーよりも割高な運賃設定となっている場合も多いですが、家族の一員をストレスなく運びたいときに役立つサービスとなっています。

ペットを安全かつストレスフリーで、ドアtoドアで送り届けたいときは、ペットタクシーの利用を検討してみるとよいのではないでしょうか。

※記事内の一部にAIにて生成した画像を使用しています