夏の中元商戦がスタート、金沢市内のデパートでは4日、総合ギフトセンターが開設されました。物価高騰や中東情勢が家計を直撃する中、夏商戦に変化は見られるのでしょうか。久々江龍飛フィールドキャスター「棚にぎっしりと並んだお中元ギフト。店頭には去年よりも250多いギフトが並んでいます」金沢市の香林坊大和に4日、開設された「お中元総合ギフトセンター」。今年のテーマは、「北陸が育み、全国へ繋がる夏の美味」北陸三県