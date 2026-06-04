映画『FUJIKO』(6月5日 TOHOシネマズ日比谷ほか全国公開)のメイキング映像が公開された。映画『FUJIKO』場面カット(C)2026 FUJIKO Film Partners○重要なシーンのメイキング映像公開を目前に控え、今回解禁となったのは、義母家族に娘・麻理を奪われた主人公・富士子(片山友希)が、母親とともに嫁ぎ先である古宮家を訪れ、今後について話し合う重要なシーンのメイキング映像。富士子の母親を演じる岸本加世子と、いじわるな鬼姑