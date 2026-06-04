４日前場の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前日比３５７．１９ポイント（１．３９％）安の２５２７６．０２ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が９０．２６ポイント（１．０５％）安の８５０６．３３ポイントと続落した。売買代金は１４３８億５６０万香港ドルに縮小している（３日前場は１６９７億５４８０万香港ドル）。中東情勢を巡る不透明感が重しとなる流れ。米中