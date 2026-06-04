女子ゴルフの海外メジャー第2戦全米女子オープンは4日（日本時間同日深夜）にカリフォルニア州のリビエラCCで開幕する。メジャー2勝目を狙う19年全英女子オープン覇者の渋野日向子（27＝サントリー）は3日、会場で最終調整した。前回大会10位以内の資格で出場する渋野は「この大会に出られることは当たり前じゃない。楽しんでできたらいい」と意気込みを語った。リビエラCCはフェアウエーが狭く、グリーンが小さい難コース