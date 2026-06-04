全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・世田谷の喫茶店『喫茶mammal』です。丁寧に仕上げたスイーツをお供に穏やかなひとときを夫婦2人で切り盛りし、靴を脱いで上がるため友人宅に来たような居心地のよさ。静かで穏やかな空間作りのため、入店は2名までで小声で話すのがルール。季節のクリームソーダは自家製シロップを使用。この日ははっさくのシロップでほんのり苦みが美