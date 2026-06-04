ロッテは6月17日、テイクアウト専門カフェ「my雪見だいふく」をリバーサイド中目黒 1F(東京・中目黒)にオープンする。「my雪見だいふく」店舗(画像はイメージ)同カフェでは、8種類のアイスと18種類のトッピング・仕上げから選べる計648通りの組み合わせにより、"自分だけ"の雪見だいふくをカスタマイズできる体験を提供する。店舗で一つ一つ「手づつみ」で仕上げるため、つつみたてならではの味わいが楽しめる。営業期間は2026年6