主婦と生活社は、『え、社内システム全てワンオペしている私を解雇ですか？(コミック) 5』(漫画：伊於、原作：下城米雪、キャラクター原案：icchi)を2026年6月5日(金)にPASH!コミックスより発売する。■『え、社内システム全てワンオペしている私を解雇ですか？(コミック) 5』漫画：伊於原作：下城米雪キャラクター原案：icchi発売日：2026年6月5日定価：700円＋税＜あらすじ＞大波乱のイベントを無事乗り越えた佐藤愛は、一つ気に