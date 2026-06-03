6月に入り、1000品目を超える飲食料品が値上げとなる中、物価高は毎日のランチにも大きな打撃を与えています。物価高の中、石川県のランチ事情と企業の奮闘を取材しました。100円の驚き価格も登場します。帝国データバンクが発表した今月の飲食料品の値上げ品目は、1078品目。ひと月で値上げ品目が1000品目を超えたのは今年に入って4月以来、2度目です。「いままで1000円やったのが2000円になって。ちょっと厳しい」「コンビニでも