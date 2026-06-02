楽天は2日、鈴木大地内野手（36）がキャプテンに就任すると発表した。

楽天は5月に7勝18敗と大きく負け越し、借金は13。球団史上初めて交流戦開幕6連敗を喫しており、5位ロッテと5・5ゲーム差の最下位に沈んでいる。低迷を受け、野手最年長で加入7年目のベテランに白羽の矢が立った。

鈴木大はロッテ時代の14〜17年にもキャプテンを務めた。プロ入り時に「全力で走ること、大きな声を出して練習に臨むこと、この二つは誰にも負けません」と宣言。実績十分なベテランとなった今もそのスタイルは変わらず、ナインの信頼も厚い。

新キャプテンに就任した鈴木大は「監督からお話をいただいて、キャプテンをやることになりました。チームも苦しいですし、僕はキャプテンになってすぐ何か変わることはないかもしれないんですけど、なった以上は本当にまだまだ諦めるポジションではないと思ってるんで、とにかく前へ前へチームが進むようにそこの先頭にしっかり立ちたいと思います。ただ、やることは本当に今までと変わらないと思うので、僕もプレーヤーとして頑張りますし、プレーヤーとして試合に出ない時も、よりしっかり他の選手を支えてやっていけたらいいなと思います。よろしくお願いします」と所信表明した。

チームは24年の今江政権下では則本（現巨人）が投手キャプテン、浅村が野手キャプテンを務めた。三木監督が再就任した昨季からキャプテン制は廃止されていたが、新キャプテンのもと、巻き返しを図る。