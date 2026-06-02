【写真】M!LK佐野勇斗＆山中柔太朗の至近距離ショット（2・5枚目）爆笑ショット（6枚目）／X投稿／YouTubeチャンネル開設を報告した山中【動画】開設1本目の投稿『くるま』 M!LKの佐野勇斗が自身のInstagramを更新。メンバーの山中柔太朗とともに登場した『MEN’S NON-NO』7月号増刊＜SPECIAL EDITION＞表紙の、撮影ビハインドショットを公開し、ファンの注目を集めている。 ■“3080”コンビ佐野勇斗＆山中柔太朗、ク&#