台風6号「チャンミー」は2日夜にかけて、奄美地方から九州南部にかなり接近して進む見込みです。その後暴風域を伴ったまま、3日には西日本から東日本の太平洋側に接近するおそれがあります。 【画像】いつどこで雨が降る？この先の雨･風シミュレーション また、気象庁によりますと、前線が九州から日本の南にのびていて、台風の北東側を北上する見込みです。台風本体と前線の影響で、断続的に“猛烈な雨”や“非常に