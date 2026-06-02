台風6号「チャンミー」は2日夜にかけて、奄美地方から九州南部にかなり接近して進む見込みです。その後暴風域を伴ったまま、3日には西日本から東日本の太平洋側に接近するおそれがあります。

【画像】いつどこで雨が降る？この先の雨･風シミュレーション

また、気象庁によりますと、前線が九州から日本の南にのびていて、台風の北東側を北上する見込みです。台風本体と前線の影響で、断続的に“猛烈な雨”や“非常に激しい雨”が降り、奄美地方、西日本と東日本太平洋側や東北太平洋側の南から南東に開けた山沿いを中心に、総降水量が多くなる見込みです。

【画像】いつどこで雨が降る？雨のシミュレーション

台風6号 この先の進路は？

【台風6号の進路予想】

6月2日午前9時50分発表

■2日午前9時の実況

種別：台風

存在地域：屋久島の南西約190km

進行方向、速さ：北北東 25 km/h (14 kt)

中心気圧：975 hPa



■2日午前10時の推定

種別：台風

存在地域：屋久島の西南西約170km

進行方向、速さ：北北東 25 km/h (14 kt)

中心気圧：975 hPa



■2日午後9時の予報

種別：台風

存在地域：足摺岬の南南西約100km

進行方向、速さ：北東 40 km/h (21 kt)

中心気圧：975 hPa



■3日午前9時の予報

種別：台風

存在地域：浜松市の南約60km

進行方向、速さ：東北東 45 km/h (24 kt)

中心気圧：975 hPa



■4日午前9時の予報

種別：温帯低気圧

存在地域：日本の東

中心気圧：980 hPa

この先の雨の予想 近畿地方で350ミリ

【雨の予想】

2日午前6時～3日午前6時までに予想される24時間降水量（多い所）

関東甲信地方 １５０ミリ

東海地方 ３００ミリ

近畿地方 ３５０ミリ

中国地方 １２０ミリ

四国地方 ３００ミリ

九州北部地方 ２５０ミリ

九州南部・奄美地方 ３００ミリ

3日午前6時～4日午前6時までに予想される24時間降水量（多い所）

関東甲信地方 ２００ミリ

東海地方 ２００ミリ

東北地方 １２０ミリ

線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増えるおそれがあります。

風の予想は？

【風の予想】

奄美地方、西日本太平洋側、東日本太平洋側では、猛烈な風が吹く見込みです。

２日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

東海地方 ２０メートル（３０メートル）

近畿地方 ２５メートル（３５メートル）

中国地方 ２０メートル（３０メートル）

四国地方 ３０メートル（４０メートル）

九州北部地方 ２５メートル（３５メートル）

九州南部・奄美地方 ３０メートル（４０メートル）

沖縄地方 ２５メートル（３５メートル）

３日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

東海地方 ３０メートル（４０メートル）

近畿地方 ３０メートル（４０メートル）

中国地方 ２０メートル（３０メートル）

四国地方 ３０メートル（４０メートル）

九州南部・奄美地方 ２３メートル（３５メートル）

東北地方 ２０メートル（３０メートル）

関東甲信地方 ３０メートル（４０メートル）

最新の気象情報を確認するようにしてください。