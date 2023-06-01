気象台は、2日午前0時13分に、暴風警報を枕崎市、阿久根市、指宿市、西之表市、薩摩川内市などに発表しました。薩摩、大隅、種子島・屋久島地方では、暴風に警戒してください。【暴風（雪）警報（発表中）】■鹿児島市●強風注意報■鹿屋市●強風注意報■枕崎市●暴風警報【発表】■阿久根市●暴風警報【発表】■出水市●強風注意報■指宿市●暴風警報【発表】■西之表市●暴風警報【発表】■垂水市●強風注意報■薩摩川内市●暴風