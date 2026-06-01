北京時間6月1日午後4時40分、長征12号乙遥1運搬ロケットが東風商業航天創新試験区から打ち上げられました。ロケットは搭載していた千帆極軌08グループ衛星を予定の軌道に順調に投入し、試験の意味を兼ねた打ち上げは完璧な成功を収めました。今回は長征12号乙運搬ロケットの初の打ち上げであり、長征シリーズ運搬ロケットとしては647回目の打ち上げでした。（提供/CGTN Japanese）