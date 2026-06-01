週明け１日の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比２１５．７９ポイント（０．８６％）高の２５３９８．１８ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が８２．０５ポイント（０．９７％）高の８５０７．８７ポイントと続伸した。売買代金は３３０９億３６８０万香港ドル（約６兆７３１２億円）に縮小している（５月２９日は４６２０億７０１０万香港ドル）。前週末の好地