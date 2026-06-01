週明け１日の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比２１５．７９ポイント（０．８６％）高の２５３９８．１８ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が８２．０５ポイント（０．９７％）高の８５０７．８７ポイントと続伸した。売買代金は３３０９億３６８０万香港ドル（約６兆７３１２億円）に縮小している（５月２９日は４６２０億７０１０万香港ドル）。

前週末の好地合いを継ぐ流れ。中国の政策に対する期待感が根強いほか、米株の高値更新も追い風だ。先週末の米株市場では、ハイテク株比率の大きいナスダック指数が０．２％高と７日続伸し、４日連続で最高値を塗り替えている。人工知能（ＡＩ）産業拡大で恩恵を受けやすい銘柄群を物色する動きが継続した。中東情勢の不透明感などでハンセン指数はマイナス圏でスタートしたが、程なくプラスに浮上している。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、ゴールドジュエリー販売の老鋪黄金（６１８１／ＨＫ）が７．７％高、デリバリー事業大手の美団（３６９０／ＨＫ）が６．５％高、コンテナ海運大手の東方海外（３１６／ＨＫ）が５．９％高と上げが目立った。美団株などテック銘柄に買いが先行する中、ハンセン科技（テック）指数は１．７％高と他の主要指数をアウトパフォームしている。

セクター別では、クラウドやソフトウエア開発などＡＩ関連が高い。金蝶国際軟件集団（２６８／ＨＫ）が１９．４％、微盟集団（２０１３／ＨＫ）と金山雲ＨＤ（３８９６／ＨＫ）がそろって７．９％、商湯集団（センスタイム・グループ：２０／ＨＫ）が６．０％、北京第四範式智能技術（６６８２／ＨＫ）が５．３％、青島創新奇智科技集団（２１２１／ＨＫ）が３．２％ずつ上昇した。

中国の不動産セクターも急伸。中国奥園集団（３８８３／ＨＫ）が７．５％高、合景泰富地産ＨＤ（１８１３／ＨＫ）と旭輝（８８４／ＨＫ）がそろって６．６％高、越秀地産（１２３／ＨＫ）が５．０％高で引けた。

自動車セクターも物色される。浙江零ホウ科技（９８６３／ＨＫ）が８．３％高、蔚来集団（９８６６／ＨＫ）が６．７％高、小鵬汽車（９８６８／ＨＫ）が６．２％高、嵐図汽車科技（７４８９／ＨＫ）が２．８％高で取引を終えた。

半面、半導体セクターの一角は安い。蘇州納芯微電子（２６７６／ＨＫ）が８．１％、瀾起科技（６８０９／ＨＫ）が６．９％、華虹半導体（１３４７／ＨＫ）が５．６％、英諾賽科（蘇州）科技（２５７７／ＨＫ）が５．１％ずつ下落した。同セクターはこのところの上昇が急ピッチだっただけに、利益確定売りが先行している。

本土マーケットは続落。主要指標の上海総合指数は、前営業日比０．２７％安の４０５７．７４ポイントで取引を終了した。ハイテクが安い。医薬、消費、自動車、空運なども売られた。半面、銀行は高い。資源・素材、公益、不動産、海運も買われた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）