おばあちゃんになっても歌い、ハードなアクションもできるような（笑）【画像】透け感のあるドレスに身を包んだ藤原紀香（全10枚）終活をテーマにしたシリーズ映画『お終活3 幸春！人生メモリーズ』（5月29日公開）に出演する藤原紀香の存在感が印象的だ。老紳士たちを相手にしたスナックのママ・カオリとしての登場場面は数シーンながらも、唯一無二のオーラと存在感には目を見張るものがある。目指すのは“人間力”のある人