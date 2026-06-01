怪我の影響でＷ杯メンバーには選ばれず。だが、南野拓実は決戦の地へ向かう。先日に開設したTikTokアカウントで、日本代表がＷ杯に向けた壮行試合でアイスランドに１−０で勝利した翌日に、２つ目の投稿。南野は次のように語る。「ファン・サポーターのみなさま、いつも応援ありがとうございます。僕は今、毎日、リハビリに取り組んでいて、一日でも早く復帰して、活躍しているところをみなさんにお届けできればなと思っていま