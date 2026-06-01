「報道でご存じの方もいると思いますが...」Ｗ杯壮行試合の翌日、南野拓実が発表「何か貢献できるように頑張りたい」

「報道でご存じの方もいると思いますが...」Ｗ杯壮行試合の翌日、南野拓実が発表「何か貢献できるように頑張りたい」