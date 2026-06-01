「報道でご存じの方もいると思いますが...」Ｗ杯壮行試合の翌日、南野拓実が発表「何か貢献できるように頑張りたい」
怪我の影響でＷ杯メンバーには選ばれず。だが、南野拓実は決戦の地へ向かう。
先日に開設したTikTokアカウントで、日本代表がＷ杯に向けた壮行試合でアイスランドに１−０で勝利した翌日に、２つ目の投稿。南野は次のように語る。
「ファン・サポーターのみなさま、いつも応援ありがとうございます。僕は今、毎日、リハビリに取り組んでいて、一日でも早く復帰して、活躍しているところをみなさんにお届けできればなと思っています」
近況を報告し、こう続ける。
「そして、報道でご存じの方もいると思いますが、僕もアメリカに行って、チームに帯同することになりました。僕自身、できることは少ないかもしれませんが、チームのために精一杯、何か貢献できるように頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします」
大舞台で躍進を期す森保ジャパンにとって、頼もしい存在になるのは間違いない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】あの時、君は若かった…厳選写真で振り返る北中米W杯日本代表メンバー26人の“ビフォーアフター”！
先日に開設したTikTokアカウントで、日本代表がＷ杯に向けた壮行試合でアイスランドに１−０で勝利した翌日に、２つ目の投稿。南野は次のように語る。
「ファン・サポーターのみなさま、いつも応援ありがとうございます。僕は今、毎日、リハビリに取り組んでいて、一日でも早く復帰して、活躍しているところをみなさんにお届けできればなと思っています」
近況を報告し、こう続ける。
大舞台で躍進を期す森保ジャパンにとって、頼もしい存在になるのは間違いない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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