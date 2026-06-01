NHKの音楽番組『うたコン』の2日放送回は、拡大版で青春ソングを特集する。【写真】豪華…！水谷豊、M!LK、モナキら出演アーティスト青春ソング特集となる今回は、水谷豊が初登場。「カリフォルニア・コネクション」に加え、最新曲「思い果てるまで」を披露する。森山直太朗は「あの時君は若かった」、平原綾香はチューリップの「青春の影」、山本彩は加山雄三の「旅人よ」、瀧本美織は宇多田ヒカルの「First Love」を歌唱。