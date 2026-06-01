水谷豊が『うたコン』初出演 M!LK・曽野舜太、山中柔太朗、吉田仁人が名曲「初恋」カバー、モナキは“あの曲”をテレビ初歌唱
NHKの音楽番組『うたコン』の2日放送回は、拡大版で青春ソングを特集する。
【写真】豪華…！水谷豊、M!LK、モナキら出演アーティスト
青春ソング特集となる今回は、水谷豊が初登場。「カリフォルニア・コネクション」に加え、最新曲「思い果てるまで」を披露する。
森山直太朗は「あの時君は若かった」、平原綾香はチューリップの「青春の影」、山本彩は加山雄三の「旅人よ」、瀧本美織は宇多田ヒカルの「First Love」を歌唱。さらに、M!LKの曽野舜太、山中柔太朗、吉田仁人は村下孝蔵の名曲「初恋」を披露する。
また、ドラマ『おれは男だ！』で主演を務めた森田健作が登場し、主題歌「さらば涙と言おう」を歌唱。さらにデビューから42年の爆風スランプから、サンプラザ中野くんとパッパラー河合が出演し、ほろ苦い恋の思い出を歌った「大きな玉ねぎの下で」を披露するほか、松崎しげるは究極の愛を歌った「愛のメモリー」を歌い上げる。
また、人気沸騰中のモナキが出演し、テレビ初歌唱。この日、東京都内でイベントのあるモナキは、『うたコン』の生放送中にイベント会場からNHKホールへ大移動し、NHKホールのステージで話題のデビュー曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」を歌唱する予定。無事に披露できるのかという展開も見どころとなる。
石川さゆりは、50年近くにわたって交流を続ける、故郷・熊本の水俣の人々との思い出とともに「津軽海峡・冬景色」を披露する。
■放送予定
6月2日（火） 午後7時30分〜8時42分＜NHK総合＞
【曲目（アーティスト50音順）】
「津軽海峡・冬景色」 石川さゆり
「祈りにみちて」 ウェイウェイ・ウー＆平原綾香
「First Love」 瀧本美織
「星のフラメンコ」 竹島宏
「大きな玉ねぎの下で」 サンプラザ中野くん・パッパラー河合（爆風スランプ）
「初恋」 曽野舜太・山中柔太朗・吉田仁人（M!LK）
「青春の影」 平原綾香
「愛のメモリー」 松崎しげる
「カリフォルニア・コネクション」 水谷豊
「思い果てるまで」 水谷豊
「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」 モナキ
「さらば涙と言おう」 森田健作
「あの時君は若かった」 森山直太朗
「愛々」 森山直太朗
「この世は祭り」 山内惠介
「旅人よ」 山本彩
「バタフライエフェクト」 山本彩
【写真】豪華…！水谷豊、M!LK、モナキら出演アーティスト
青春ソング特集となる今回は、水谷豊が初登場。「カリフォルニア・コネクション」に加え、最新曲「思い果てるまで」を披露する。
森山直太朗は「あの時君は若かった」、平原綾香はチューリップの「青春の影」、山本彩は加山雄三の「旅人よ」、瀧本美織は宇多田ヒカルの「First Love」を歌唱。さらに、M!LKの曽野舜太、山中柔太朗、吉田仁人は村下孝蔵の名曲「初恋」を披露する。
また、人気沸騰中のモナキが出演し、テレビ初歌唱。この日、東京都内でイベントのあるモナキは、『うたコン』の生放送中にイベント会場からNHKホールへ大移動し、NHKホールのステージで話題のデビュー曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」を歌唱する予定。無事に披露できるのかという展開も見どころとなる。
石川さゆりは、50年近くにわたって交流を続ける、故郷・熊本の水俣の人々との思い出とともに「津軽海峡・冬景色」を披露する。
■放送予定
6月2日（火） 午後7時30分〜8時42分＜NHK総合＞
【曲目（アーティスト50音順）】
「津軽海峡・冬景色」 石川さゆり
「祈りにみちて」 ウェイウェイ・ウー＆平原綾香
「First Love」 瀧本美織
「星のフラメンコ」 竹島宏
「大きな玉ねぎの下で」 サンプラザ中野くん・パッパラー河合（爆風スランプ）
「初恋」 曽野舜太・山中柔太朗・吉田仁人（M!LK）
「青春の影」 平原綾香
「愛のメモリー」 松崎しげる
「カリフォルニア・コネクション」 水谷豊
「思い果てるまで」 水谷豊
「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」 モナキ
「さらば涙と言おう」 森田健作
「あの時君は若かった」 森山直太朗
「愛々」 森山直太朗
「この世は祭り」 山内惠介
「旅人よ」 山本彩
「バタフライエフェクト」 山本彩