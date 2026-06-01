仏RFIの中国語版サイトによると、国際通貨基金（IMF）、世界銀行、国際エネルギー機関（IEA）のトップは5月29日、ホルムズ海峡を通る石油輸送が正常に戻らない場合、世界は夏の燃料需要ピーク時に不足リスクに直面する恐れがあると警告した。3機関のトップは共同声明で「ホルムズ海峡を通る供給の大幅な中断を受け、世界の石油在庫は記録的なペースで減少している」とし、「海上輸送の流れが正常に戻らない場合、北半球の夏の石油