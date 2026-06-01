『子犬期のお世話』で大変なこと 1.トイレの片付け 子犬は体が未発達なので、１日のトイレの回数がとにかく多いです。トイレはここと教えても、動き回っているとすぐ排泄をしたくなって家のあちこちで漏らすことがほとんどです。 子犬を迎える際には家を汚されることを覚悟しなければいけません。ウンチで遊んだり食べたりする子犬も多いので、子犬や日用品を洗う機会が増えます。 またトイレの回数が多ければ衛生