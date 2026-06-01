「日本ダービー・Ｇ１」（３１日、東京）３歳馬７９４４頭の頂点に立ち、６年ぶり史上２５頭目の牡馬クラシック２冠馬の誕生だ。１番人気ロブチェンが、中団から力強く末脚を伸ばし、頭差の接戦を制してＧ１３勝目を飾った。２着は４番人気パントルナイーフで、３着には１１番人気バステールが入った。杉山晴紀調教師（４４）＝栗東＝は、これがダービー初制覇で牡馬＆牝馬の“ダブル３冠達成”に王手。新種牡馬ワールドプレミ