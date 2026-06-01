「日本ダービー・Ｇ１」（３１日、東京）

３歳馬７９４４頭の頂点に立ち、６年ぶり史上２５頭目の牡馬クラシック２冠馬の誕生だ。１番人気ロブチェンが、中団から力強く末脚を伸ばし、頭差の接戦を制してＧ１３勝目を飾った。２着は４番人気パントルナイーフで、３着には１１番人気バステールが入った。杉山晴紀調教師（４４）＝栗東＝は、これがダービー初制覇で牡馬＆牝馬の“ダブル３冠達成”に王手。新種牡馬ワールドプレミア産駒の素質馬は、秋に史上９頭目の３冠達成に挑戦することになりそうだ。

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ロブチェンが本当に強かったですね。内めの枠だった皐月賞は先手を奪っての逃げ切り勝ちでしたが、この日は外枠ということもあって無理をせず、スムーズに中団の外のポジションでぴったりと折り合いました。

メイショウハチコウがハナに立って、前半５Ｆの通過が６０秒７。極端なスローというわけではなかったですが、ここからもペースが上がりそうにないような展開でした。そこで最後方のポジションにいた川田騎手のバステールが早めに動き出して２番手まで進出します。津村騎手のリアライズシリウスも最初は２番手につけましたが、向正面で早々と先頭に立つ形になりました。

ただ、周りの馬が動いても、松山騎手は全く動じることなく中団の位置をキープします。馬の力を信じて、必ず最後に伸びると確信しているからこそ、どっしりと構えられました。よっぽど自信があったのでしょう。ダービーの１番人気馬に騎乗して、これだけ落ち着いて状況を判断できたことが、最後の頭差勝ちにつながったと思います。

それにしても皐月賞は逃げ切り勝ち。ダービーは差し切りＶ。どんな競馬もできるロブチェンの強さを改めて知りました。そして、ずっとコンビを組んでいる松山君が、この馬の力を知り尽くしているのも大きい。秋はクラシック３冠達成のシーンを見てみたいですね。

２着パントルナイーフはよく立て直しました。東京で重賞を勝っているようにコースも合っているのでしょう。３着に粘ったバステールもやはり力がありますね。４着ゴーイントゥスカイ、５着マテンロウゲイルも、秋が楽しみになるようなレース内容だったと思います。（元ＪＲＡ調教師）