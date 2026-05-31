メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋市で85歳の男が2人をひき逃げし死亡させたとして逮捕された事件で、被害者の父親が悲痛な胸の内を語りました。 酒井照也容疑者（85）は、南区桜本町の交差点でスイミングスクールの送迎バスを運転し、大石有記さん（36）と田中新さん（35）をはねて死亡させたにもかかわらず、そのまま逃げた疑いでけさ送検されました。 亡くなった田中さんの父親「本当にかわいそうで。普