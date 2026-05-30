トータルビューティクリエイターの川邉サチコさんを母にもち、母とともにプライベートサロン「KAWABE. LAB」を主宰する、ビューティディレクターの美木ちがやさん。ヘアメイクアップアーティストという肩書がまだ日本になかった時代に、自らそのキャリアを築いた母とは、娘から見てどんな存在だったのだろうか――。撮影＝奥村康人（News）川邉サチコさん（左）、美木ちがやさん - 撮影＝奥村康人（News）■執刀医に会いに行き、率