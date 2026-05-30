職場での相談事や頼み事は、どう対応するといいか。『なぜか機嫌がいい人がやっている100の習慣』（明日香出版社）著者でカウンセラーの藤本梨恵子さんは「『5分だけいい？」を断れない人ほど、評価されない雑務が増え、集中力が奪われ、脳のパフォーマンスまで低下する。自己犠牲型から脱却し、周囲から好かれながら成果を出す方法がある」という――。写真＝iStock.com／blackred※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／black