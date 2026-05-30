◆日本生命セ・パ交流戦２０２６日本ハム―巨人（３０日・エスコンフィールド）巨人・西舘勇陽投手（２４）が今季初先発。日本ハム打線相手に４回まで７４球で被安打３、５奪三振０封と好投している。初回から１５０キロ超えの直球が１１球とエンジン全開。４―０で迎えた３回は、１死から２番・万波を今季最速タイ１５４キロで見逃し三振。続くレイエスも１５４キロで追い込み、フィニッシュも外角高め１５０キロで空振り