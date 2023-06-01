自動車税や軽自動車税（以下、自動車税）の納付期限が迫ってきた。2026年は5月31日が日曜日のため、多くの自治体で6月1日が納付期限となる。本稿では、先だって掲載した自動車税の主な納付手段とその特徴、および各キャッシュレス決済サービスなどが展開しているお得なキャンペーンの情報をあらためて、お届けする。 納付期限を過ぎるとキャッシュレス決済では納付できなくなる場合があるので注意が必要だ。