◇交流戦ヤクルト７―２楽天（2026年5月29日楽天モバイル最強パーク）ヤクルト・池山隆寛監督（60）は交流戦初白星に「ようやく勝ちがついて、良かったです」と笑顔を浮かべた。前カードの西武戦に1分け2敗。負ければ4連敗の危機で大勝し、5月の勝ち越しを決めた。「1つ勝てれば勝ち越しだなぁとは思っていたんだけど、でもやっぱり交流戦がね、ひとつの鍵だと思ってまして、勝ったからといって安心はできないんです