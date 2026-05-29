◆日本生命セ・パ交流戦２０２６日本ハム―巨人（２９日・エスコンフィールド）巨人の田中瑛斗投手（２６）が“古巣斬り”に成功した。４―２の６回から登板。まずはこの回先頭・カストロを一ゴロに打ち取ると、続くレイエスを遊ゴロ。最後は万波を見逃し三振に仕留め、大きく雄たけびを上げた。田中瑛は１７年にドラフト３位で日本ハムに入団。２４年の現役ドラフトで巨人に移籍した。同球場のマウンドは昨年３月１９日